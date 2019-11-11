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В Иссе выясняют причины пожара, в котором пострадал мужчина

09:31 | 11.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Специалисты регионального управления Госпожнадзора выясняют причины пожара в рабочем поселка Исса Пензенской области, в результате которого пострадал мужчина 1966 года рождения.

В Иссе выясняют причины пожара, в котором пострадал мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, инцидент произошел в кирпичном доме площадью 100 кв. метров днем в минувшее воскресенье, 10 ноября.

«Пострадавший — хозяин дома», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате пожара обгорели стены дома на площади 60 кв. метров, а также потолок на площади 1 кв. метр.

«Для ликвидации последствий случившегося привлекались три единицы техники и шесть человек личного состава», — сказали в ГУ МЧС.

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