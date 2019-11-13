В Пензе пьяный мужчина напал на врача скорой помощи Происшествия

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Врач бригады скорой помощи, прибывшей на вызов на улицу Урицкого в Пензе, подвергся нападению со стороны гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Инцидент произошел в минувший вторник, 12 ноября.

По данным ведомства, медработники привели в чувства мужчину, лежавшего в бессознательном состоянии на земле, и сопроводили его к машине скорой помощи, после чего он ударил одного из сотрудников в голову и попытался повредить оборудование.

Информация об этом была передана в правоохранительные органы.

Представители вневедомственной охраны защитили врачей от агрессивного пациента и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.