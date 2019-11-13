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В Пензе водитель умер после ДТП на улице 8 Марта

16:11 | 13.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Мужчина 1944 года рождения скончался после ДТП, произошедшего вблизи дома №20 на улице 8 Марта в Пензе днем в среду, 13 ноября.

В Пензе водитель умер после ДТП на улице 8 Марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 14.20 на улице 8 Марта произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля «ВАЗ-2114» под управлением мужчины 1981 года рождения и автомашины «Volvo», за рулем которой находился мужчина 1944 года рождения. Водитель автомобиля «Volvo» впоследствии скончался», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По факту произошедшего организована проверка.

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