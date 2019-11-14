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В Пензе пьяный водитель попытался скрыться от полиции

15:47 | 14.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Мужчина 1973 года рождения, который управлял автомобилем «Geely Emgrand», будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от полиции в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы.

В Пензе пьяный водитель попытался скрыться от полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 14 ноября в 9.20 вблизи здания №18В на улице Антонова экипаж дорожно-патрульной службы потребовал от водителя автомобиля «Geely Emgrand» остановиться, но тот проигнорировал законный жест сотрудника полиции и продолжил движение в направлении улицы Измайлова. Информация была передана в дежурную часть Госавтоинспекции для принятия мер к задержанию», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в 9.25 напротив дома №41 на улице Измайлова дальнейший путь транспортному средству преградили патрульные машины полиции и Росгвардии.

«В момент задержания водитель автомобиля «Geely Emgrand» заблокировал двери и возобновил движение», — сказали в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции пояснили, что после попытки инспектора ДПС разбить переднее левое стекло мужчина самостоятельно открыл его и разблокировал двери, в свою очередь полицейский применил в отношении него силу и сопроводил в патрульную машину.

«В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку», — уточнили в ведомстве.

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