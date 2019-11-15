В Заречном суд назначил наказание таксисту за ДТП, в котором пострадал пассажир Происшествия

Заречный, 15 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде лишения права управления автомобилем на срок 1 год 10 месяцев назначено в Заречном Пензенской области водителю такси, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, 14 сентября мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ-211440» с двумя пассажирами в салоне, при повороте налево не пропустил следовавший навстречу по равнозначной дороге транспорт, в результате чего произошло ДТП.

«Здоровью одного из пассажиров был причинен вред средней тяжести», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на следующий день врачи диагностировали у пострадавшего перелом правой ключицы без смещения и ушиб коленного сустава.

Представитель суда отметил, что при назначении наказания были учтены неоднократные правонарушения со стороны водителя в области дорожного движения.

Постановление суда пока в законную силу не вступило.