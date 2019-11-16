В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека Происшествия

Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием автомобиля «Renault Logan» и грузовой «ГАЗели» на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в субботу, 16 ноября.

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«По предварительным данным, в 6.45 на 587 км трассы произошло столкновение автомобилей «Renault Logan» под управлением мужчины 1959 года рождения и автомашины «ГАЗ-3009», за рулем которой находился водитель 1963 года рождения. В результате происшествия водитель иномарки был госпитализирован», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что двоим пассажирам — мужчинам 1972 и 1974 годов рождения — медицинская помощь оказана на месте.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в отделе пропаганды.