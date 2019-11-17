В Пензенской области за десять месяцев в ДТП погибли 165 человек Происшествия

Пенза, 17 ноября 2019. PenzaNews. 165 человек погибли в результате ДТП в Пензенской области с января по октябрь 2019 года, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда жертвами ДТП стали 172 гражданина. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале Госавтоинспекции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом количество раненных увеличилось почти на 3% — с 2 тыс. 54 человек до 2 тыс. 111.

По информации ГИБДД, в Пензенской области наблюдается рост числа ДТП на 0,8%. По итогам десяти месяцев 2018 года их насчитывалось 1 тыс. 530, за аналогичный период текущего года — 1 тыс. 542.

В октябре 2019 года в регионе произошло 209 аварий, в результате которых 21 человек погиб, еще 277 получили травмы различной степени тяжести.

При этом в октябре 2018-го было зафиксировано 217 ДТП, в которых 30 человек погибли и 270 были ранены.