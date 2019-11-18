В Пензе нетрезвые пассажиры лифта вывели из строя оборудование и пытались выломать двери Происшествия

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Агрессивное поведение двоих нетрезвых мужчин, застрявших в лифте в одном из домов на улице Карпинского в Пензе, стало причиной вызова на место экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

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«Лифтер рассказал, что между этажами застряли двое буйных мужчин: подвыпившие молодые люди сначала закурили прямо в кабине, после этого один из них попытался разбить камеру наружного наблюдения, которая от ударов стала снимать с помехами, а затем хулиганы расколотили зеркало и сломали рекламный стенд», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на этом злоумышленники не остановились — они стали прыгать в лифте, в результате чего вышли из строя датчики движения, а также выламывать створки кабины ногами.

«Представители Росгвардии помогли эвакуировать мужчин из лифта, после чего доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе.