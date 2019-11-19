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ЧП в Пензе Фотографии с места падения машины в яму с горячей водой на улице Аустрина

Мэр Пензы и глава города прибыли на место ЧП на улице Аустрина

11:37 | 19.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин прибыли на улицу Аустрина, где утром 19 ноября автомобиль «Lada Largus» провалился под землю, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места ЧП.

Мэр Пензы и глава города прибыли на место ЧП на улице Аустрина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Там же присутствуют заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, глава администрации Октябрьского района города Евгений Гусейнов и представители экстренных служб.

К настоящему времени автомобиль и тела двоих погибших извлечены из ямы, из которой валит пар.

На месте трагедии работают следователи и эксперты.

На улице Аустрина скопилось большое количество зевак, которые наблюдают за происходящим.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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