Мэр Пензы выразил соболезнования родным погибших на улице Аустрина Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на улице Аустрина.

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«Сегодня в Пензе произошла трагедия, которая унесла жизни двоих человек. Выражаю глубочайшие соболезнования их родным и близким», — сказал мэр.

Он добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе произошел порыв на теплотрассе, что привело к обрушению грунта и части дорожного полотна на парковке вблизи магазина. В итоге автомобиль «Lada Largus» провалился в яму с горячей водой. Погибли двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».