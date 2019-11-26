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В Пензенской области в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП

12:57 | 26.11.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 26 ноября 2019. PenzaNews. Пассажир автомобиля «Lada Priora» 1992 года рождения, пострадавший в результате ДТП на территории села Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области в ночь на вторник, 26 ноября, скончался в больнице от полученных травм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 00.30 на 12 км автодороги «Подъезд к городу Кузнецку с восточной стороны» водитель автомобиля «Lada Priora» – мужчина 1995 года рождения допустил съезд транспортного средства в кювет и наезд на препятствие с последующим опрокидыванием», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель, а также двое пассажиров – мужчины 1989 и 1991 годов рождения госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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