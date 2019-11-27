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В Заречном мужчина упал в шахту лифта

17:39 | 27.11.2019 | Происшествия

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Заречный, 27 ноября 2019. PenzaNews. 45-летний охранник торгового центра, расположенного на улице Ленина в городе Заречном Пензенской области, получил множественные травмы при падении в шахту лифта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Заречном мужчина упал в шахту лифта

Фото: Penza.sledcom.ru

По ее словам, после случившегося организована проверка.

«По данным следствия, утром 27 ноября охранник торгового центра, расположенного на улице Ленина в Заречном, находясь на втором этаже, попытался самостоятельно опустить кабину лифта на этаж ниже, в результате чего упал в шахту», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина доставлен в одну из больниц Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.

Представитель управления отметила, что по результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии в действиях должностных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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