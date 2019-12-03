Стали известны обстоятельства пожара, произошедшего в доме пензенского журналиста Происшествия

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Корреспондент газеты «Сурские просторы» Виктор Пискунов сообщил ИА «PenzaNews» об обстоятельствах пожара, произошедшего в ночь на 3 декабря в одноэтажном деревянном четырехквартирном доме №12Б на улице Богданова в Пензе, где он живет со своей семьей.

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По словам собеседника агентства, около полуночи огонь заметила его дочь.

Виктор Пискунов пояснил, что сначала надеялся потушить его с помощью двух ведер воды, которые находились под рукой, но справиться своими силами не было возможности.

«Понял, что я уже ничего не сделаю», — сказал журналист, добавив, что спасались из дома кто в чем был, а уцелевшую одежду искали внутри здания спустя некоторое время, когда на месте закончили работать пожарные.

Отвечая на вопрос о предполагаемой причине возгорания, он не исключил, что к происшествию могло привести короткое замыкание.

Виктор Пискунов рассказал также, что деревянный дом был построен как нежилое здание — он возведен в 1946 году по инициативе Ахунского лесхоза и позднее переоборудован под четыре квартиры.

«С 2014 года это официально аварийный дом», — уточнил собеседник агентства, отметив, что, согласно документам, расселить его требовалось до 31 декабря 2019 года.

По мнению Виктора Пискунова, переезжать в маневренный фонд нецелесообразно, поэтому стоит попытаться восстановить при поддержке неравнодушных людей поврежденную огнем часть строения.

«Мои коллеги из газет «Пензенская правда», «Сурские просторы» и пензенского отделения Союза журналистов России начали активно искать пути решения этой проблемы. Будут обращаться к мэру [Пензы Андрею] Лузгину, к начальнику департамента [информационной политики и СМИ области Екатерине] Шнайдер, чтобы вопрос как-то решить», — сказал он, выразив надежду на то, что получится найти стройматериалы для ремонтных работ.