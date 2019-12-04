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В Пензе грузовик насмерть сбил женщину на перекрестке

15:13 | 04.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Женщина, личность которой в настоящее время выясняется, погибла в результате ДТП, произошедшего на регулируемом перекрестке в микрорайоне Терновка города Пензы в среду, 4 декабря.

В Пензе грузовик насмерть сбил женщину на перекрестке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 10.43 на регулируемом перекрестке улиц Терновского и Петровского водитель автомобиля «МАЗ» – мужчина 1965 года рождения при возобновлении движения допустил наезд на неустановленного пешехода. В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что по факту аварии организована проверка.

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