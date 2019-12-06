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В Каменке нетрезвый мужчина устроил погром в баре

10:43 | 06.12.2019 | Происшествия

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Каменка, 6 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия нетрезвого мужчины, устроившего погром в одном из баров города Каменки Пензенской области.

В Каменке нетрезвый мужчина устроил погром в баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На место они прибыли после того, как в заведении сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Задержан 29-летний мужчина. По словам очевидцев – посетителей бара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он набросился с кулаками на хозяина заведения, после чего разбил ногой витрину с продуктами и осколком запустил в женщину. Все действия хулигана сопровождались криками, нецензурной бранью и угрозами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

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