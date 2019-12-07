Под Пензой на трассе столкнулись грузовик и автобус с людьми Происшествия

Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием грузовика «Volvo» с полуприцепом и автобуса «ПАЗ» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

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«По предварительным данным, 7 декабря в 17.10 на 647 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Volvo» с полуприцепом под управлением мужчины 1984 года рождения и автобуса «ПАЗ», за рулем которого находился водитель 1962 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что на месте ДТП врачами были осмотрены восемь пассажиров автобуса, госпитализация которым не потребовалась.

«Два пассажира автобуса были доставлены в медицинское учреждение и после оказания медпомощи также отпущены», — добавили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.