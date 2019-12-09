В Пензенской области при пожаре в деревянном доме погибли два человека Происшествия

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Два человека — мужчина 1957 года рождения и женщина 1969 года рождения — погибли в результате пожара в частном жилом деревянном доме площадью 40 кв. метров на улице Центральной в селе Кулясово Камешкирского района Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 8 декабря.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил в 21.15.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений дом горел открытым огнем», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, тело погибшего мужчины было обнаружено в около полуночи, женщины — спустя более чем три часа.

«В настоящее время на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория», — пояснила официальный представитель ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.