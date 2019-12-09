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В Пензенской области машина загорелась после столкновения с автобусом, погибла женщина

11:59 | 09.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Женщина 1987 года рождения погибла в результате ДТП с участием легкового автомобиля «Peugeot 301» и автобуса «ПАЗ» в Вадинском районе Пензенской области в понедельник, 9 декабря.

В Пензенской области машина загорелась после столкновения с автобусом, погибла женщина

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По предварительным данным, приблизительно в 9.30 на 13 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» произошло столкновение автомобиля «Peugeot 301» под управлением женщины 1988 года рождения и двигавшегося по маршруту «Земетчино — Пенза» автобуса «ПАЗ», за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения. После столкновения водитель иномарки допустила съезд транспортного средства в кювет, где произошло возгорание машины», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что пассажирка автомобиля «Peugeot» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

«Водитель иномарки госпитализирована», — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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