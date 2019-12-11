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В Пензе при переплавке алюминия на предприятии пострадали двое рабочих

09:49 | 11.12.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Два человека пострадали в результате хлопка в печи на территории литейного цеха предприятия «АМС» на улице Лесной в Железнодорожном районе Пензы.

В Пензе при переплавке алюминия на предприятии пострадали двое рабочих. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, в бетонном здании площадью 1 тыс. кв. метров с металлической полукруглой кровлей произошел хлопок в печи без последующего горения, причиной чего, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса.

«Конструкции здания не пострадали. Незначительные травмы получили два человека», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на место выезжала одна единица техники и три человека личного состава.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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