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Под Пензой в ДТП с участием «ГАЗели», перевозившей детей, пострадали семь человек

17:10 | 13.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием двух «ГАЗелей» — грузовой и пассажирской, предназначенной для перевозки детей, которое произошло в Бессоновском районе Пензенской области в пятницу, 13 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой в ДТП с участием «ГАЗели», перевозившей детей, пострадали семь человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 14.50 на 7 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» произошло столкновение автомобиля «ГАЗ-278815» под управлением мужчины 1991 года рождения и «ГАЗели», за рулем которой находился водитель 1959 года рождения», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в пассажирской «ГАЗели» пострадали женщина 1954 года рождения, девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, которые были доставлены в медицинское учреждение.

«Водитель автомобиля «ГАЗ-278815» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказали в отделе пропаганды.

На фотографиях, сделанных на месте ДТП, видно, что пассажирская «ГАЗель» является школьным автобусом с надписью «Дети» на кузове. В результате аварии она съехала в кювет, но не опрокинулась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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