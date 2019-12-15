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В Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок

22:59 | 15.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. Мальчик 2015 года рождения погиб в результате ДТП с участием пяти машин, произошедшего на 627 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензе в воскресенье, 15 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств — автомобилей «Nissan X-Trail», «Opel Astra», «Toyota», «Renault Sandero» и «ВАЗ-2114». Пассажир «ВАЗа» – мальчик 2015 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что женщина, находившаяся за рулем отечественной автомашины, доставлена в больницу.

«Информация о ДТП уточняется. На месте работают сотрудники полиции», — пояснили в отделе пропаганды.

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