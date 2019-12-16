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Водители автобусов с начала года совершили около 7 тыс. правонарушений

16:49 | 16.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции зафиксировали 6 тыс. 868 административных правонарушений, допущенных водителями автобусов в Пензенской области с начала 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Водители автобусов с начала года совершили около 7 тыс. правонарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлено 13 автобусов с неисправным рулевым управлением и тормозной системой», — добавили в ведомстве.

В полиции пояснили, что по результатам рассмотрения 362 дел об административных правонарушениях, выразившихся в выпуске на линию транспорта с неисправностями, к ответственности привлечены 302 должностных лица.

«В отношении должностных лиц автопредприятий составлено 716 административных материалов, в отношении юридических — 168», — отметили в УМВД.

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