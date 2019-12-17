EN
19:57:03 Вторник, 17 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пачелмском районе после пожара в доме обнаружены тела двоих человек

08:55 | 17.12.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Тела двоих человек — мужчины 1972 года рождения и женщины 1936 года рождения — обнаружены после пожара в частном одноэтажном жилом доме площадью 90 кв. метров на улице Молодежной в селе Черкасском Пачелмского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Пачелмском районе после пожара в доме обнаружены тела двоих человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, информация о происшествии поступила от очевидца в понедельник, 16 декабря, в 22.01.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри дома», — пояснила собеседница агентства.

Анна Шупилова уточнила, что в тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.

«Сгорела кровля с последующим обрушением по всей площади», — сказала представитель ГУ МЧС, добавив, что также огонь повредил квартиру изнутри.

По факту пожара организована проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе открыт новый производственный корпус «Моторных технологий» Многодетная мать из Чаадаевки осуждена за вовлечение детей в занятие попрошайничеством
Жительница Пензы лишилась 60 тыс. рублей после установки мобильного приложения Названа возможная причина смертельного пожара в Пачелмском районе
Прокуратура сочла незаконным отказ мэрии Пензы предоставить землю предпринимателю В Пензе сотрудники Росгвардии вернули матери пропавшего ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама