В Пачелмском районе после пожара в доме обнаружены тела двоих человек Происшествия

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Тела двоих человек — мужчины 1972 года рождения и женщины 1936 года рождения — обнаружены после пожара в частном одноэтажном жилом доме площадью 90 кв. метров на улице Молодежной в селе Черкасском Пачелмского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, информация о происшествии поступила от очевидца в понедельник, 16 декабря, в 22.01.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри дома», — пояснила собеседница агентства.

Анна Шупилова уточнила, что в тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.

«Сгорела кровля с последующим обрушением по всей площади», — сказала представитель ГУ МЧС, добавив, что также огонь повредил квартиру изнутри.

По факту пожара организована проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.