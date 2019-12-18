В Пензенской области с начала года в результате пожаров погибли 80 человек Происшествия

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. 80 человек погибли, еще 60 пострадали в результате 3 тыс. 466 пожаров, произошедших в Пензенской области с начала 2019 года. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

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«Материальный ущерб превысил 122 млн. рублей», — уточнил он в ходе учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) за 2019 год, состоявшегося в правительстве региона в среду, 18 декабря.

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По словам Сергея Козлова, чаще всего пожары по-прежнему происходят в жилых домах и надворных постройках.

Среди наиболее распространенных причин он назвал неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрооборудования.

Сергей Козлов отметил, что наиболее неблагополучная обстановка в текущем году сложилась в Иссинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Камешкирском, Пачелмском и Шемышейском районах, а также в Пензе.

«Указанный факт требует от органов местного самоуправления активизации профилактической работы, направленной на стабилизацию обстановки с пожарами», — подчеркнул он.