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В Пензе водитель скрылся после ДТП, в котором пострадали четыре человека

10:22 | 23.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Priora», личность которого в настоящее время устанавливается, скрылся с места ДТП на улице Большой Арбековской в Пензе, где при столкновении двух машин травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе водитель скрылся после ДТП, в котором пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в воскресенье, 22 декабря, в 23.20 напротив дома №104 на улице Большой Арбековской произошло столкновение автомобиля «Lada Priora» под управлением неустановленного водителя и автомашины «ВАЗ-211440», за рулем которой находился мужчина 1978 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП две пассажирки «четырнадцатой» — женщины 1953 и 1957 годов рождения — госпитализированы, еще одной — 1950 года рождения медицинская помощь оказана вне стационара.

В отделе пропаганды отметили, что также в аварии пострадал пассажир второй машины – мужчина 1998 года рождения, которому госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», — сказали в ведомстве.

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