По факту трагического пожара в Кузнецке организована проверка Происшествия

Кузнецк, 24 декабря 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту пожара, произошедшего в жилом деревянном доме на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области утром 24 декабря, в результате которого погиб мужчина 1968 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по имеющимся данным, сожительница погибшего во время случившегося находилась за пределами Кузнецка.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины», — пояснила собеседница агентства.