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В Пензе в ДТП на трассе погибли пассажирка «ГАЗели» и водитель автомобиля «Kia» — ГИБДД

11:31 | 27.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Пассажирка «ГАЗели» и мужчина, управлявший автомобилем «Kia Rio», погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы утром в пятницу, 27 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе в ДТП на трассе погибли пассажирка «ГАЗели» и водитель автомобиля «Kia» — ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Водитель «ГАЗели» 1967 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что за рулем иномарки находился мужчина 1998 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе пассажирская «ГАЗель» загорелась, у легковой машины от удара оказалась смята передняя часть.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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