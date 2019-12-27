В Пензе в ДТП на трассе погибли пассажирка «ГАЗели» и водитель автомобиля «Kia» — ГИБДД Происшествия

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Пассажирка «ГАЗели» и мужчина, управлявший автомобилем «Kia Rio», погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы утром в пятницу, 27 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Водитель «ГАЗели» 1967 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что за рулем иномарки находился мужчина 1998 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе пассажирская «ГАЗель» загорелась, у легковой машины от удара оказалась смята передняя часть.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.