EN
20:25:59 Пятница, 27 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе люлька манипулятора упала вместе с людьми, один человек погиб

16:23 | 27.12.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Мужчина 1980 года рождения погиб в результате падения люльки крана-манипулятора на улице Аустрина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе люлька манипулятора упала вместе с людьми, один человек погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 26 декабря двое мужчин осуществляли работы по спилу деревьев на улице Аустрина в Пензе. Они находились на высоте не менее 10 метров в монтажной корзине, прикрепленной к стреле крана-манипулятора, установленного на автомобиле «КамАЗ». Данная специальная техника принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в какой-то момент произошел обрыв в месте соединения люльки со стрелой, причиной чего, предположительно, стало наличие трещин и коррозийных повреждений металла.

«В результате падения люльки 39-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Второй мужчина 1992 года рождения госпитализирован с травмами головы, руки и ног», — уточнила Татьяна Махницкая.

По словам представителя следственного управления, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — резюмировала собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В новогоднюю ночь платная парковка у площади Ленина в Пензе работать не будет В Пензе состоялась церемония вручения региональных наград
В Кузнецке уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, дважды не явившегося в военкомат Сформирован новый состав общественного совета при УМВД России по Пензенской области
Житель Чаадаевки приговорен к 9 годам колонии за смерть знакомого Принят бюджет Кузнецка на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама