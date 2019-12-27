В Пензе люлька манипулятора упала вместе с людьми, один человек погиб Происшествия

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Мужчина 1980 года рождения погиб в результате падения люльки крана-манипулятора на улице Аустрина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 26 декабря двое мужчин осуществляли работы по спилу деревьев на улице Аустрина в Пензе. Они находились на высоте не менее 10 метров в монтажной корзине, прикрепленной к стреле крана-манипулятора, установленного на автомобиле «КамАЗ». Данная специальная техника принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в какой-то момент произошел обрыв в месте соединения люльки со стрелой, причиной чего, предположительно, стало наличие трещин и коррозийных повреждений металла.

«В результате падения люльки 39-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Второй мужчина 1992 года рождения госпитализирован с травмами головы, руки и ног», — уточнила Татьяна Махницкая.

По словам представителя следственного управления, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — резюмировала собеседница агентства.