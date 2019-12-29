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В Кузнецке при пожаре погибли женщина и ребенок

09:22 | 29.12.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 29 декабря 2019. PenzaNews. Женщина 1972 года рождения и мальчик 2008 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в кирпичном доме №111 на улице Кирова в Кузнецке Пензенской области поздно вечером в минувшую субботу, 28 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Кузнецке при пожаре погибли женщина и ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Пострадали двое мужчин 1938 и 1970 годов рождения», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в результате пожара кровля сгорела по всей площади, огонь повредил здание внутри.

«К тушению привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС.

В управлении добавили, что по факту произошедшего организована проверка, причины и обстоятельств пожара выясняются.

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