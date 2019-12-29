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В Пензе полиция выясняет, раздавал ли Дед Мороз на улице детям снюс под видом конфет

15:15 | 29.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 29 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции проверяют появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о том, что мужчина в костюме Деда Мороза якобы раздавал детям возле гимназии №1 в Пензе снюс под видом конфет.

В Пензе полиция выясняет, раздавал ли Дед Мороз на улице детям снюс под видом конфет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данному факту в полицию заявлений не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося», — добавляется в тексте.

Снюс — вид некурительного бездымного табака. Запрещен в России с 2015 года. За его продажу предусмотрен административный штраф.

Позже в магазинах начали появляться аналоги снюса — пакетики и пастилки без табака, но пропитанные никотином. Неофициально их также называют снюсом.

В последнее время СМИ неоднократно сообщали об активном распространении снюса среди детей и подростков и об отравлении никотином.

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