В Пензе в новогоднюю ночь произошел пожар в 9-этажном доме Происшествия

Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Девять человек пришлось эвакуировать из 9-этажного панельного дома №33 на проспекте Победы в Пензе из-за пожара, произошедшего в ночь на среду, 1 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«Сигнал о происшествии поступил в 1.33. К тушению привлекались 22 человека личного состава и четыре единицы техники», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в результате пожара выгорела комната площадью 15 кв. метров в квартире на четвертом этаже.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ГУ МЧС, добавив, что причины случившегося выясняются.

В ведомстве уточнили также, что с начала суток на территории области зарегистрировано семь пожаров, в том числе один в Пензе.