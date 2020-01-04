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В Кузнецке пять человек получили травмы при столкновении трех машин

11:50 | 04.01.2020 | Происшествия

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Кузнецк, 4 января 2020. PenzaNews. Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения трех автомобилей — «УАЗ-39623», «Lada Granta» и «ВАЗ-21102» — на пересечении улиц Кирова и Молодая Гвардия в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке пять человек получили травмы при столкновении трех машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

ДТП произошло в минувшую пятницу, 3 января.

«Водитель автомобиля «Lada Granta» – женщина 1989 года рождения и пассажир – мальчик 2017 года рождения госпитализированы», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель «ВАЗа» 1972 года рождения, а также пассажиры «УАЗа» — мужчина 1985 года рождения и женщина 1999 года рождения — после оказания медицинской помощи отпущены.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

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