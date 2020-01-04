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Под Пензой «Priora» сбила пешехода после столкновения с грузовой «ГАЗелью»

12:39 | 04.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в селе Бессоновка Пензенской области с участием грузовой «ГАЗели» и автомобиля «Lada Priora», в результате которого пострадал пешеход 1957 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой «Priora» сбила пешехода после столкновения с грузовой «ГАЗелью». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 3 января в 17.30 на 5 км автодороги «Пенза — Лунино» произошло столкновение автомобилей «ГАЗ-А21R22» и «Lada Priora». После этого водитель легковой машины допустил наезд на пешехода», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды уточнили, что мужчина госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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