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Пожар в Каменском районе унес жизни троих человек

09:29 | 05.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 5 января 2020. PenzaNews. Тела троих человек — женщины 1940 года рождения, а также мужчин 1948 и 1962 годов рождения — обнаружены после тушения пожара в частном жилом деревянном доме площадью 70 кв. метров на улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Пожар в Каменском районе унес жизни троих человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сигнал о пожаре поступил в субботу, 4 января, в 22.05», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что в результате случившегося обрушилась кровля, дом выгорел изнутри по всей площади.

«Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались восемь человек и три единицы техники», — добавила Анна Шупилова.

По данному факту организована проверка.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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