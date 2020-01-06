Следователи разбираются в причинах трагедии в Кузнецке, где мужчина сгорел в своей машине
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Кузнецк, 6 января 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту трагического инцидента на улице Кирова в Кузнецке Пензенской области, где мужчина 1973 года рождения сгорел в собственном автомобиле.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«По данным следствия, в третьем часу 6 января в гаражном массиве напротив домов по улице Кирова в городе Кузнецке произошло возгорание автомашины «ВАЗ-2111». После ликвидации огня на водительском сиденье было обнаружено тело владельца автомобиля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
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Она пояснила, что при первоначальном осмотре на теле погибшего выявлены лишь следы термического воздействия, признаков, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, нет.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.
Татьяна Махницкая добавила, что, по предварительным данным, очаг возгорания находился в передней части машины — под капотом.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.