В Пензе рабочий разбился насмерть при падении в шахту лифта в новостройке Происшествия

Пенза, 7 января 2020. PenzaNews. Работник коммерческой организации погиб при падении в шахту лифта в новостройке на 3-м проезде Рахманинова в Пензе.

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Полную картину произошедшего предстоит выяснить в ходе доследственной проверки.

«По данным следствия, вечером 6 января в незавершенном строительством доме по 3-му проезду Рахманинова в Пензе при производстве сварочных работ сотрудник общества с ограниченной ответственностью, занимающегося пусконаладкой и монтажом лифтов, упал в шахту. Потерпевший 1993 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в настоящее время устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении работ, направленных на ввод в эксплуатацию лифтов в новостройке.

По результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии в произошедшем признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».