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Установлена личность женщины, пострадавшей в ДТП на трассе под Пензой

11:32 | 08.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. Личность женщины, пострадавшей в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области поздно вечером в минувший вторник, 7 января, установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Установлена личность женщины, пострадавшей в ДТП на трассе под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пострадавшая — женщина 1980 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

По предварительным данным, 7 января в 23.15 водитель автомобиля «ВАЗ-21218» – мужчина 1956 года рождения допустил наезд на женщину-пешехода на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка.

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