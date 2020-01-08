Стали известны подробности трагического пожара в Верхнем Ломове Происшествия

Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. Очаг пожара, произошедшего в жилом доме на улице Старый Посад в селе Верхний Ломов Пензенской области поздно вечером 7 января, находился, по предварительным данным, на кухне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Возгорание обнаружили родственники, проживающие во второй половине дома», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что из горящего здания смог выбраться мужчина 1936 года рождения, который госпитализирован с ожогами.

«После ликвидации пожара в жилой комнате было найдено тело женщины. При первоначальном осмотре на погибшей каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала Татьяна Махницкая.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.