В Кузнецке организована проверка по факту гибели пассажира иномарки в ДТП с фурой Происшествия

Кузнецк, 9 января 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Кузнецке Пензенской области, где при столкновении легкового автомобиля «Hyundai Getz» и фуры «DAF» погиб мужчина 1962 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 8 января в 21.50 на 755 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Hyundai Getz» и «DAF» в составе с полуприцепом «Schmitz». В результате происшествия пассажир легковой автомашины от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в аварии пострадал водитель автомобиля «Hyundai Getz», но госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.