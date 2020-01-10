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В Пензе автомобиль сбил троих детей

16:29 | 10.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Трое мальчиков 2006 года рождения пострадали в результате ДТП, произошедшего на улице Коннозаводской в микрорайоне Ахуны города Пензы в пятницу, 10 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе автомобиль сбил троих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 10 января в 15.05 минут неподалеку от дома №14 на улице Коннозаводской произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Niva» под управлением мужчины 1961 года рождения и автомашины «УАЗ», за рулем которой находился водитель 1951 года рождения. После этого водитель автомобиля «Chevrolet Niva» допустил наезд на троих пешеходов – мальчиков 2006 года рождения», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что несовершеннолетние получили телесные повреждения, они доставлены в больницу для осмотра.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в отделе пропаганды.

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