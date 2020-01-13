В Засечном ночью полыхал автомобиль Происшествия

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Возгорание автомобиля «Land Rover», припаркованного вблизи дома №3 на Прибрежном бульваре в селе Засечном Пензенской области, произошло поздно вечером в воскресенье, 12 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полыхающую во дворе машину очевидцы запечатлели на камеры мобильных телефонов.

На записях видно, что огонь возник в передней части транспортного средства, при этом пламя охватило не только пространство под капотом.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании иномарки поступил в 23.32, к ликвидации последствий происшествия привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

«Выгорели моторный отсек и панель приборов на площади 2 кв. метра», — уточнили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.