В Пензе выясняют причину пожара в школе №20
Печать
Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Специалисты регионального управления Госпожнадзора выясняют причину пожара, произошедшего в трехэтажном здании школы №20 на улице Экспериментальной в Пензе вечером в минувшую субботу, 18 января.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сигнал о возгорании поступил в 22.44.
«Уже через две минуты на место прибыли расчеты 5-й пожарно-спасательной части. В течение четырех минут пожар был ликвидирован», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что к тушению привлекались шесть единиц техники и 18 человек личного состава.
«В результате пожара обгорели деревянные полы и декоративные решетки радиаторов отопления на площади 10 кв. метров», — пояснила Анна Шупилова.
По факту произошедшего организована проверка.