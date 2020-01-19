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В Пензе выясняют причину пожара в школе №20

09:20 | 19.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Специалисты регионального управления Госпожнадзора выясняют причину пожара, произошедшего в трехэтажном здании школы №20 на улице Экспериментальной в Пензе вечером в минувшую субботу, 18 января.

В Пензе выясняют причину пожара в школе №20. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сигнал о возгорании поступил в 22.44.

«Уже через две минуты на место прибыли расчеты 5-й пожарно-спасательной части. В течение четырех минут пожар был ликвидирован», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что к тушению привлекались шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

«В результате пожара обгорели деревянные полы и декоративные решетки радиаторов отопления на площади 10 кв. метров», — пояснила Анна Шупилова.

По факту произошедшего организована проверка.

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