Поезд «Пенза — Москва» столкнулся с автомобилем, погибли два человека Происшествия

Москва, 20 января 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда №93 «Пенза — Москва» с автомобилем в Московской области в понедельник, 20 января.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Московской железной дороги, по предварительным данным, в 3.47 водитель автомашины выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, водитель и пассажир автомобиля погибли. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», — уточнили в МСЖ.

В пресс-службе добавили, что из-за ДТП в пути задержались несколько пригородных поездов в сторону Москвы и области.