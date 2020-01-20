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Поезд «Пенза — Москва» столкнулся с автомобилем, погибли два человека

09:20 | 20.01.2020 | Происшествия

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Москва, 20 января 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда №93 «Пенза — Москва» с автомобилем в Московской области в понедельник, 20 января.

Поезд «Пенза — Москва» столкнулся с автомобилем, погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Московской железной дороги, по предварительным данным, в 3.47 водитель автомашины выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, водитель и пассажир автомобиля погибли. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», — уточнили в МСЖ.

В пресс-службе добавили, что из-за ДТП в пути задержались несколько пригородных поездов в сторону Москвы и области.

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