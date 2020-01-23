В Пензенской области в ДТП погибли два человека Происшествия

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Два человека — мужчина 1954 года рождения и женщина 1949 года рождения — погибли в результате ДТП в Городищенском районе Пензенской области в четверг, 23 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 6.35 на 17 км автодороги «Городище — Никольск» произошло столкновение грузовой «ГАЗели» и автомобиля «Volkswagen Polo». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка легковой машины от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего организована проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.