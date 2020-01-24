В Пензе ученик лицея №73 умер во время занятий Происшествия

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Ученик 9 класса лицея информационных систем и технологий №73 города Пензы скоропостижно скончался в минувший четверг, 23 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор лицея Вячеслав Копешкин, смерть учащегося стала потрясением для родителей, педагогов и одноклассников, поскольку подросток не жаловался на здоровье и поводов для беспокойства не было.

Руководитель образовательной организации пояснил, что юноше стало плохо во время урока, бригада скорой помощи перенесла ученика в реанимобиль, врачи боролись за его жизнь, однако спасти лицеиста не удалось.

По словам Вячеслава Копешкина, все в школе приняли произошедшее близко к сердцу и соболезнуют семье.

Он уточнил, что учебный процесс организован в обычном режиме, при этом школьный психолог готов оказать поддержку всем, кому она потребуется, в том числе во время прощания с подростком.

«При необходимости будет помогать», — сказал собеседник агентства.