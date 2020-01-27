Пожарные спасли пенсионерку на острове Пески в Пензе Происшествия

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Пожарные спасли пенсионерку 1927 года рождения, проживающую в деревянном доме на улице Пески в Пензе, квартира которой оказалась охвачена огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сигнал о происшествии в двухквартирном доме общей площадью 80 кв. метров поступил утром в минувшее воскресенье, 26 января.

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдались сильное задымление и открытый огонь в квартире №1. В ходе проведения разведки пожарные на крыльце обнаружили женщину 1927 года рождения и вывели ее на свежий воздух», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что сотрудники МЧС не допустили, чтобы огонь перекинулся на вторую квартиру.

«В тушении принимали участие 12 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники», — уточнила Анна Шупилова.

По ее словам, причина произошедшего выясняется.