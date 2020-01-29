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В Пензенской области в 2019 году в ДТП погибли более 200 человек

17:24 | 29.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. 204 человека погибли в результате ДТП в Пензенской области в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД России.

В Пензенской области в 2019 году в ДТП погибли более 200 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, это на 4% меньше, чем в 2018 году, когда дорожные аварии унесли жизни 212 человек.

Количество граждан, получивших в ДТП травмы различной степени тяжести, уменьшилось на 1,4% — с 2 тыс. 560 до 2 тыс. 523 человек.

Всего с января по декабрь 2019 года в регионе зарегистрировано 1 тыс. 837 дорожного-транспортных происшествий. В 2018 году их было на 4% больше — 1 тыс. 913.

По вине водителей в состоянии опьянения в прошлом году произошло 205 аварий, из-за нарушений пешеходами правил дорожного движения — 136.

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