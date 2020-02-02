По факту гибели мужчины при пожаре в Средней Елюзани организована проверка Происшествия

Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в деревянном доме на улице Прогонной в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 1 февраля в жилом доме по улице Прогонной в селе Средняя Елюзань произошел пожар. Возгорание заметили соседи. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело 58-летнего мужчины, который проживал в доме один», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при пожаре пострадал местный житель 2001 года рождения, который пытался вытащить из горящего дома хозяина жилища, но не смог этого сделать из-за распространения огня и сильного задымления.

«Молодому человеку оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, очаг возгорания находился в жилой комнате.

«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электроприборов», — отметила представитель следственного управления.