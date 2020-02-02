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По факту гибели мужчины при пожаре в Средней Елюзани организована проверка

15:10 | 02.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в деревянном доме на улице Прогонной в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели мужчины при пожаре в Средней Елюзани организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 1 февраля в жилом доме по улице Прогонной в селе Средняя Елюзань произошел пожар. Возгорание заметили соседи. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело 58-летнего мужчины, который проживал в доме один», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при пожаре пострадал местный житель 2001 года рождения, который пытался вытащить из горящего дома хозяина жилища, но не смог этого сделать из-за распространения огня и сильного задымления.

«Молодому человеку оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, очаг возгорания находился в жилой комнате.

«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электроприборов», — отметила представитель следственного управления.

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