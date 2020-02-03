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В Пензе по факту падения ребенка из окна квартиры организована проверка

16:04 | 03.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту травмирования мальчика 2016 года рождения, выпавшего из окна жилого дома в Пензе.

В Пензе по факту падения ребенка из окна квартиры организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 1 февраля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Тимирязева в Пензе. Малолетний был госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в момент падения ребенка из окна его мать находилась в той же комнате.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.

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