В Пензе выясняют причину пожара в торговом павильоне около «Онежского» Происшествия

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту пожара, произошедшего в ночь на четверг, 6 февраля, в торговом павильоне на проспекте Строителей в Пензе, в котором осуществлялась продажа цветов и шаурмы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Огонь в отдельно стоящем строении общей площадью 200 кв. метров, расположенном неподалеку от ТЦ «Онежский» и магазина «Молочкино», возник незадолго до полуночи.

«Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 24 человека личного состава», — сообщила ИА «PenzaNews» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Она уточнила, что павильон выгорел изнутри на площади 60 кв. метров, также повреждена кровля.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.